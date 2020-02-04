Председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля называют вероятным кандидатом на пост вице-премьера.
Напомним, указ №574/2019 о его назначении был опубликован 1 августа на официальном сайте президента. А уже 2 августа 2019 Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил Дениса Шмыгаля.
– Хочу представить нашего нового человека, это очень мощный менеджер, – заявил тогда Зеленский.
Биография Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.
Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.
Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.Читайте: Алена Бабак - что известно о министре развития громад и территорий
В 2000-х годах занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской обласной государственной администрации.
После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.
В январе 2018 года Денис Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.
Декларация Дениса Шмыгаля
Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч.
Жена Шмыагаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.
Фото: Денис Шмыгаль