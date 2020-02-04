PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Во Львове не подтвердили коронавирус у туриста из Китая

У туриста, который вернулся во Львов с острова Хайнань (Китай), не подтвердили коронавирус.

40-летнего мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с насморком.

Первые анализы свидетельствовали об отсутствии у него коронавируса, но врачи продолжили обследования.

Читайте: Первую смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая

Мужчина все время находился в больнице в отдельном боксе.

Остальные анализы также не подтвердили наличие у него коронавируса и его выписали из больницы.

Он находился под наблюдением семейного врача, его состояние улучшилось.

Ранее Кабмин утвердил план по предотвращению вспышки коронавируса в Украине.

Источник: Украинские новости

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка