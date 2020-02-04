Во Львове не подтвердили коронавирус у туриста из Китая

У туриста, который вернулся во Львов с острова Хайнань (Китай), не подтвердили коронавирус.

40-летнего мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с насморком.

Первые анализы свидетельствовали об отсутствии у него коронавируса, но врачи продолжили обследования.

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Мужчина все время находился в больнице в отдельном боксе.

Остальные анализы также не подтвердили наличие у него коронавируса и его выписали из больницы.

Он находился под наблюдением семейного врача, его состояние улучшилось.

Ранее Кабмин утвердил план по предотвращению вспышки коронавируса в Украине.