В ВР открыли выставку, посвященную сексуальному насилию детей в интернете

Верховная Рада вместе с Министерством цифровой трансформации Украины открыла выставку, посвященную сексуальному насилию детей в интернете.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

– Если не знаешь или не задумываешься о проблеме – это не значит, что ее нет, – написала заместитель министра.

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К тому же, Валерия Ионан привела примеры для тех, кто думаете, что эта проблема нас не касается:

В марте 2019 в Винницкой области – киберполиция задержала женщину, которая снимала порнографическое видео с участием собственного 2-летнего сына.

В июне 2019 году в Запорожье задержали 23-летнего парня, который насиловал 2-летнюю дочь своей подруги и выкладывал все в закрытую группу в интернете.

В декабря 2019 года на Днепропетровщине киберполиция остановила деятельность порностудии, которая создавала контент с несовершеннолетними детьми.

Также Ионан добавила, что узнать, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, кибербуллинга, суицидальных интернет-союзов, сексуального насилия можно, пройдя курс на Дия: Цифровое образование.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне мужчина отправлял ребенку свои интимные видео и фото.