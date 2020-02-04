Одним из основных вопросов заседания Верховной Рады 4 февраля станет рассмотрение проекта постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.
Сразу после этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на указанную должность.
Для предварительного одобрения будет предоставлен проект закона об изменениях в Конституцию Украины касательно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.
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Кроме того, парламент рассмотрит ряд других изменений в Конституцию.
Во втором чтении 4 февраля должны рассмотреть законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.
В первом чтении окажутся проекты законов по вопросам гражданства и кредитных договоров.
К слову, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.