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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 4 февраля (ОНЛАЙН)

Одним из основных вопросов заседания Верховной Рады 4 февраля станет рассмотрение проекта постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.

Сразу после этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на указанную должность.

Для предварительного одобрения будет предоставлен проект закона об изменениях в Конституцию Украины касательно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

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Кроме того, парламент рассмотрит ряд других изменений в Конституцию.

Во втором чтении 4 февраля должны рассмотреть законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

В первом чтении окажутся проекты законов по вопросам гражданства и кредитных договоров.

 


К слову, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

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