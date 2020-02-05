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Факты / Украина

Для тех, кто попал в сугроб – полиция запустила приложение My Pol

В связи с ухудшением погодных условий в Украине Нацполиция запустила приложение My Pol.

С помощью него люди, которые попали в сугроб или оказались в другом затруднительном положении из-за непогоды, могут передать данные о своем местоположении полицейским.

Его рекомендуют использовать тем, кто в указанном случае не может дозвониться на телефоны экстренных служб.

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После нажатия кнопки Экстренный вызов правоохранительные органы автоматически получат данные заявителе и его координаты.

В приложении My Pol есть информация о ближайших территориальных отделениях полиции и медицинских учреждениях, а также рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях.

К слову, из-за непогоды в Украине ГСЧС обратилась к водителям с просьбой не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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