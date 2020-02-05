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Факты / Украина / Политика

Экс-министра Табачника заметили в Крыму

5 февраля экс-регионал Дмитрий Табачник был замечен в оккупированном Крыму.

Он стоял у входа в налоговую службу (ул. Мате Залки) вместе с неизвестным мужчиной (возможно, охранником).

Дмитрий Табачник замечен в Крыму

Читайте: Бывший адвокат Януковича стал первым заместителем директора ГБР

С 2015 года Табачника разыскивает СБУ. Он обвиняется в хищении госимущества в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением.

Также он включен в санкционный список ЕС.

Украинские мобильные номера Дмитрия Табачника находятся вне зоны действия сети.

Недавно Факты ICTV сообщали, что суд закрыл дело против Ефремова. Его обвиняли в организации принятия законов 16 января 2014.

Фото: Крым. Реалии

Источник: Крым. Реалии

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