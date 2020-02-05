Кабмин отменил согласование облсоветами предоставления разрешений на добычу ископаемых

Правительство отменило согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, поскольку они часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов.

Но ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских, районных советов и объединенных территориальных общин.

Также Кабмин принял Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя и разрешил резервирование земельного участка еще до выставления его на аукцион.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что благодаря принятым решением инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно, а недра будут источником дохода для бюджета, а также новых рабочих мест и энергетической безопасности Украины.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада уменьшила ренту за добычу янтаря.