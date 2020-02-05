PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кабмин отменил согласование облсоветами предоставления разрешений на добычу ископаемых

Правительство отменило согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, поскольку они часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов.

Но ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских, районных советов и объединенных территориальных общин.

Также Кабмин принял Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя и разрешил резервирование земельного участка еще до выставления его на аукцион.

Читайте: Битва за украинские недра. Будет ли референдум о рынке земли

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что благодаря принятым решением инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно, а недра будут источником дохода для бюджета, а также новых рабочих мест и энергетической безопасности Украины.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада уменьшила ренту за добычу янтаря.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка