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Факты / Украина

Карантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

Из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ в 2020 карантин в школах ввели во многих городах Украины. Закрыты 90 школ Киева.

Обучение приостановлено во всех школах в Одессе, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

В Ужгороде все школы закрыли с 31 января на две недели.

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Также на карантин закрыты:

  • На Закарпатье в пяти районах школы и детсадики закрыли на две недели – с 3 по 14 февраля.
  • В Харьковской области в школах Змиевского района объявили карантин с 3 до 9 февраля.
  • Все школы и лицеи Измаила Одесской области закрылись до 12 февраля;
  • с 30 января все школы Мариуполя закрыты на карантин (Донецкая область);
  • 15 школ в Сумах и Лебедине, а также четырех районах Сумской области.
  • Все школы в Винницкой области – с 4 по 14 февраля;
  • Все школы Днепра – с 6 по 17 февраля;
  • Все школы в Черновцах – с 4 по 16 февраля;
  • Все школы Полтавы – с 5 до 10 февраля;
  • 7 школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская область);
  • Все школы в Ровно – с 5 по 11 февраля;
  • 51 класс 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья;
  • 1 школа в Святошинском районе Киева и 13 классов в восьми школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском районах.
  • 4 школы в Кропивницком частично закрыли на карантин (отдельные классы).

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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