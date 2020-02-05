Комитет Рады по свободе слова поддержал законопроект О медиа

Комитет по вопросам свободы слова рассмотрел законопроект №2693 О медиа и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в первом чтении.

По словам председателя подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова Татьяны Цыбы, законопроект расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей.

– Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров, – сказала она.

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Представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.

– По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона О медиа в первом чтении, а альтернативный – отклонить, – говорится в сообщении.

Ранее на сайте Верховной Рады Украины обнародован проект закона № 2693 О медиа. В законопроекте выделили значение терминов: аудиовизуальное СМИ, печатное СМИ, онлайн-медиа и другие. Согласно проекту закона, цензура в сфере медиа запрещается.