На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, есть 20 украинцев – СМИ

Круизный лайнер Diamond Princess, который находится у берегов Японии, отправили на карантин из-за вспышки коронавируса. На борту судна находятся не менее 20 украинцев.

На корабле работают медики. Людям с хроническими заболеваниями предоставили возможность получить нужные лекарства.

Корабль отправили на карантин на 14 дней, сейчас он стоит в море, рассказал человек, который находится на судне.

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Всего на корабле Diamond Princess находится более 3,5 тыс. человек. Десятерых инфицированных коронавирусом госпитализировали.

В Министерстве иностранных дел пока не прокомментировали эту информацию.

Как известно, в Китае более чем у 24 тыс. человек подтвердили заболевание смертельной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Вследствие заболевания уже погибли 490 человек.

Фото: Вики