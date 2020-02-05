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Факты / Украина

На границе с Молдовой нашли спиртопровод длиной 500 метров

На границе с Молдовой правоохранители обнаружили под землей полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта.

Трубопровід

Вероятно, трубопровод был проложен для незаконного перемещения спирта из так называемого Приднестровья в Украину.

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Всего охранники вытащили из-под земли около 500 метров шланга.

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

Ранее Факты ICTV писали, что на границе Украины с Россией задержали нелегалов из Индии. Устанавливается круг причастных к незаконному пересечению лиц через государственную границу.

Фото: Держприкордонслужба

Источник: Госпогранслужба

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