НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение, в результате которого для 43 компаний повысили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Решение было принято во время заседания НКРЭКУ 4 февраля.

Согласно опубликованным материалам, повышение указанных тарифов произойдет в большинстве регионов Украины. В среднем тарифы на водоснабжение вырастут на 15-20%.

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В Киеве тариф повысится приблизительно до 11,2 грн за кубометр без НДС, а на водоотвод – до 7,96 грн за кубометр без НДС.

Необходимость повышение тарифов объясняется изменением цен на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество, а также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета зарплат работников предприятий.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что платежки за тепло для населения уменьшились на 5-35%.

Источник: НКРЭКУ