PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение, в результате которого для 43 компаний повысили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Решение было принято во время заседания НКРЭКУ 4 февраля.

Согласно опубликованным материалам, повышение указанных тарифов произойдет в большинстве регионов Украины. В среднем тарифы на водоснабжение вырастут на 15-20%.

Читайте: Украинцы оценили качество коммунальных услуг и их стоимость – опрос

В Киеве тариф повысится приблизительно до 11,2 грн за кубометр без НДС, а на водоотвод – до 7,96 грн за кубометр без НДС.

Необходимость повышение тарифов объясняется изменением цен на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество, а также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета зарплат работников предприятий.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что платежки за тепло для населения уменьшились на 5-35%.

Источник: НКРЭКУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка