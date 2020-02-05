Обыски на 1+1: СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина

Служба безопасности Украины изъяла компьютер журналиста Евгения Куксина во время обысков, которые проходят в офисе медиа-группы 1+1 по адресу улица Куреневская, 18.

На видео журналиста Игоря Колтунова видно, как следственный судья требует у Куксина сдать техническое оборудование.

– К нам зашел отряд ребят с характерной внешностью и, представившись работниками СБУ, сказали, что будут проводить обыск нашего коллеги из 1+1 Евгения Куксина, – рассказал журналист во время трансляции.

Читайте: Реакция 1+1 на обыски СБУ

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский рассказал о том, что офицеры СБУ занимаются поиском звукозаписывающего устройства, которое использовали для записи совещания премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, вечером 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками в офис медиа-группы 1+1. Они осуществляются по решению суда.

Видео: Игорь Колтунов