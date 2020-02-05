Тест-системы для диагностики коронавируса доставили в Украину

Тест-системы для диагностики коронавируса уже доставили в Украину. Они находятся на таможенной границе. По словам гендиректора Директората общественного здоровья Андрея Скипальского, их хватит для исследования 25-30 случаев, если будет подозрение на заболевание.

Он добавил, что существуют договоренности с Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, которая вдвое или втрое поможет увеличить количество.

Он также отметил, что граждане Украины после эвакуации из города Ухань будут находиться в изоляции в течение инкубационного периода. Точной даты эвакуации пока нет.

Учреждения, куда их поместят, будут определены Министерством здравоохранения.

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Кроме того, Андрей Скипальский сообщил, что в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось. Еще двое находятся на диагностике.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине утвержден список больниц для лечения коронавируса.