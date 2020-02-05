Три квартиры и почти 5 млн грн: что задекларировал и. о. главы Укрзализныци

В Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства опубликована декларация исполняющего обязанности председателя Укрзализныци Желько Марчека.
Он задекларировал в собственности квартиру в Киеве площадью 93,2 кв. м, а также две квартиры в Сербии площадью 60,36 кв. м и 110 кв. м.
В 2018 году он получил зарплату в размере 4,75 млн грн, а также 148,5 тыс. грн в результате отчуждения движимого имущества.
Также у Марчека в декларации значится €49 тыс. наличными.
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Он владеет автомобилем Mercedes GL 350CDI 2012 года выпуска, стоимость которого составляет 1,1 млн грн.
Кроме того, в его собственности есть пять часов, стоимость которых варьируется от 3,6 тыс. грн до 100 тыс. грн.
Напомним, 5 февраля Кабинет министров принял постановление о назначении Желько Марчека и. о. председателя Укрзализныци.
Источник: Единый государственный реестр деклараций