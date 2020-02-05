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Факты / Украина

В Украине у 11 пациентов не подтвердили коронавирус, еще двоих проверяют

В Украине 13 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус. В 11 случаях диагноз не подтвержден, еще двое находятся на диагностике.

Об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины Андрей Скипальский.

По его словам, результаты будут известны до конца дня, 5 февраля.

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– В отношении пациентов, которые в разное время обращались за помощью и были госпитализированы для диагностики, у 11 из них сняли подозрение на коронавирус и подтвердили на другие, – сказал он.

Скипальский добавил, что по состоянию на вечер 4 февраля ВОЗ не заявляла о новых случаях заболевания за пределами Китая.

– ВОЗ не рекомендует никаких специфических мероприятий на этом этапе относительно путешествующих, также не рекомендует ограничения торговли или международного сообщения между странами, где регистрируются случаи, – резюмировал он.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине утвержден список больниц для лечения коронавируса.

Источник: УНИАН

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