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Факты / Украина / Общество

Водителям в транспорте запретят слушать шансон – законопроект уже в Раде

Группа депутатов из разных фракций 4 февраля зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3006 о внесении изменений в закон Об автомобильном транспорте (относительно запрета акустического насилия).

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Народный депутат из фракции Евросолидарность Владимир Вятрович объяснил, что документ призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте.

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– Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки шансона, – добавил нардеп.

По его словам, музыку можно будет слушать только через наушники.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как пользоваться единым электронным билетом на транспорт в Киеве.

Фото: Київпастранс

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