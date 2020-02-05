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Факты / Украина

Осталось на 100 дней: в Симферополе хотят ограничить поставку воды населению

Подконтрольная России “власть” Симферополя готовит график почасового снабжения водой жителей города из-за ее нехватки в крымских водоемах.

Ограничения будут касаться как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.

Крымские и российские СМИ со ссылкой на “главу” подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоя Вайля сообщают, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

– Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тыс., уже 104 дня, – отметил он.

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Режим подачи воды будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ.

Со своей стороны, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не планирует возобновлять водоснабжение в Крым. Он добавил, что вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации.

Источник: ТАСС, Крым 24 

Фото: Unsplash

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