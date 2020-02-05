Пробки в Киеве 5 февраля 2020 - КАРТА

По состоянию на 8 утра, на некоторых улицах Киева образовались пробки.
Так, от метро Дорогожичи до проспекта Степана Бандеры стоит улица Елены Телиги. Также проблемы с выездом с улицы Богатырской.
Также пробки образовались в начале улицы Героев Сталинграда (выезд к Северному мосту).
На самом мосту уже тоже начинают образовываться пробки.
Читайте: С комфортом и без тесноты. В Киеве все большую популярность приобретает райдшеринг
Наибольшие проблемы возникли с выездом из Троещины.
Так, автомобили стоят в начале улицы Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича.
Также стоит улица Набережно-Крещатицкая и Гаванский мост.
Пока не критическая ситуация на проспекте Победы. Есть небольшой затор возле Министерства инфраструктуры – на пересечении с улицей Черновола.
Ранее мы писали, что Киев занял третье место в Европе по уровню пробок.