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Факты / Украина

Зеленский написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных коронавирусом.

– В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни, – говорится в письме.

Он также пожелал скорейшего выздоровления больным.

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Президент Украины выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего народа, КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

Он также заверил, что Китай в это сложное время может рассчитывать на поддержку Украины.

Напомним, по данным на 5 февраля, количество больных коронавирусом в Китае превысило 24 тыс.

Источник: Офис президента

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