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Факты / Украина / Политика

Зеленский встретится с Папой Римским

Аудиенция президента Украины Владимира Зеленского с Папой Франциском запланирована на 8 февраля.

Она состоится во время официального визита главы государства в Ватикан.

Также у Зеленского запланировано проведение и других встреч во время официальной поездки.

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– Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера, – сообщает пресс-служба Офиса президента.

К слову, накануне встречи лидеров нормандской четверки, которая состоялась в конце 2019 года, Папа Франциск призвал католиков молиться за мир на Донбассе.

Тогда он напомнил, что болезненный конфликт в Украине продолжается уже несколько лет, и просил молиться для того, чтобы диалог принес плоды мира и справедливости.

Источник: Офис президента

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