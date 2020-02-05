6 февраля депутаты Верховной Рады Украины будут рассматривать ряд важных законопроектов, в частности законопроект о рынке земли.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины вынесен закон Об общеобязательном государственном пенсионном страховании по усовершенствованию пенсионного обеспечения.

Первое чтение:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата.

Проект закона о внесении изменений в статью 15 закона Украины О доступе к публичной информации об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины Об Общественном телевидении и радиовещании Украины.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз.

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Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Проект закона о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВРУ.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины О физической культуре и спорте.

Порядок денний на 6 лютого

Напомним, на этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть изменения в Конституцию относительно закрепления пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества нардепов.