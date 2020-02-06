Фонд Елены Пинчук запустил образовательный онлайн-курс для женщин

16 января 2020 в учебно-образовательном центре dialog hub состоялась презентация онлайн-курса С места в карьеру в рамках проекта Я смогу! Фонда Елены Пинчук и в партнерстве со студией онлайн-образования EdEra.

На курсе женщины могут услышать о правилах успешного собеседования и как защитить свои права на работе.

Также будут подыматься такие темы:

timemanagement;

для чего нужен ментор и как его найти;

как сохранить свои персональные границы на работе;

как превращать новые знания на карьерные возможности;

как свой бизнес может стать альтернативным путем развития карьеры.

Как отмечает директор фонда Елены Пинчук Ольга Руднева, ни в школе, ни в университете такому не учат.

– К сожалению, ни в школе, ни в университете не учат, как найти ментора, как пройти первую в жизни собеседование и как интегрироваться в новый коллектив. Девушки, которые готовятся к своему первому интервью, и женщины, которые имели длительный перерыв в карьере имеют отыскивать эту информацию в интернете. Мы, вместе с мощными экспертами и лучшей студией онлайн-образования, собрали это все в единый курс, потому что хотим видеть больше женщин, которые построили потрясающую карьеру или создали успешный бизнес, – рассказала она.

Соучредитель CEO студии онлайн-образования EdEra Илья Филиппов рассказал, что сегодня существует множество курсов, которые помогают получить профессиональное образование или повысить квалификацию.

– Однако вне нашего внимания остается обучение ключевым навыкам, с которыми сталкивается каждый: как подготовиться и пройти первое интервью, как построить здоровые отношения в рабочем коллективе. Даже опытным профессионалам иногда не хватает знаний о том, как отстаивать личные границы, обсуждать повышение заработной платы или искать ментора. Эти знания являются столь же важными для построения карьеры, как и профессиональная подготовка. Именно поэтому мы в партнерстве с Фондом Елены Пинчук создали курс, в котором опытные эксперты помогут женщинам овладеть этими знаниями и по-настоящему реализовывать себя в профессиональной жизни и получать от него удовольствие.

Курс был разработан совместно с Royenko Agency, он является бесплатным и доступен на сайте EdEra уже с 16 января 2020. В курсе восемь видеоуроков, продолжительностью до 8 минут. Это концентрированные лекции от успешных женщин с элементами практических занятий.

Читайте: Фонд Виктора Пинчука начинает 14-й конкурс стипендиальной программы Завтра.UA

В курс присоединились:

Елена Борисова – руководит 48-я ресторанами сети Дмитрия Борисова, воспитывает 6 детей;

Наталья Кадя – нейроисследователь и преподаватель Lviv Business School, автор проекта Learning 2 Learn Diary;

Мария Фабричева – психотерапевт в сфере транзактного анализа;

Елизавета Кузьменко – журналист Громадского радио;

Олеся Жулинская – более 15 лет работает в компании Кока-Кола Украина и занимается связями с общественностью;

Вера Проценко – карьерная консультантка, коуч, автор курса Бери и делай, директор Golovaboutique;

Ольга Роенко – основатель маркетингового агентства Royenko Agency;

Ирина Чистякова – директор по работе с персоналом в международной компании EastOne.

Посмотреть видеоуроки можно будет в любой последовательности, как отдельный учебный материал. После просмотра каждого видео можно пройти тест на несколько вопросов, чтобы проверить себя. А после прохождения курса – получить сертификат об успешном завершении обучения.

Дополнительная информация

Проект Я смогу! был основан в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом Кока-Кола и направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель – доказать, что женщина в Украине может стать успешной в любой сфере.

Ранее Фонды Виктора и Елены Пинчук открыли Veteran Hub в Киеве.