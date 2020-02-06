Голосование за рынок земли: Арахамия советует запасаться едой на всю ночь

Более 226 народных депутатов парламентской фракции Слуга народа готовы проголосовать за принятие законопроекта о рынке земли.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

Народный избранник прогнозирует, что Верховная Рада будет рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

– Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать? – сказал Арахамия.

То, что в Слуге народа достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, подтвердил заместитель фракции Александр Корниенко.

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По его словам, проголосовать за введение рынка земли призвал нардепов президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский посетил заседание фракции Слуга народа 6 февраля.