PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Голосование за рынок земли: Арахамия советует запасаться едой на всю ночь

Более 226 народных депутатов парламентской фракции Слуга народа готовы проголосовать за принятие законопроекта о рынке земли.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

Народный избранник прогнозирует, что Верховная Рада будет рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

– Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать? – сказал Арахамия.

То, что в Слуге народа достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, подтвердил заместитель фракции Александр Корниенко.

Читайте: Повестка дня Рады на 6 февраля

По его словам, проголосовать за введение рынка земли призвал нардепов президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский посетил заседание фракции Слуга народа 6 февраля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка