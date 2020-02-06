“Кабинет министров” “ДНР” возглавил экс-чиновник из Иркутской области РФ

В так называемой ДНР состоялось новое назначение. На должность премьер-министра республики вступил еще один россиянин.
Его зовут Владимир Пашков.
Ранее он был вице-губенатором Иркутской области РФ.
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Информацию о том, куда исчез предыдущий “премьер” Ананченко, не разглашают.
– Еще немного о “гражданской войне”. Все равно все понимают, что на самом деле никакого “премьер-министра”, а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое.
И не важно, как его зовут, – так прокомментировал ситуацию журналист Денис Казанский.
Ранее Факты ICTV сообщали о завершении обмена пленными между Украиной и террористическими “Л/ДНР”. Освобожденные из плена украинцы рассказали о систематических пытках в тюрьмах.