Лежали череп и бедро: в Харькове на остановке нашли человеческие останки

На троллейбусной остановке в Харькове обнаружили человеческие останки – череп и бедро.
– Нашли человеческие череп и бедро. Возможно, умер бомж, но это не точно, – рассказали очевидцы.
Находку также подтвердили в пресс-службе полиции.
– Сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции в 10.50 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, – сообщили правоохранители.
Читайте: Черный от гематом: на свалке в Днепре найден труп младенца с пробитой головой
Они также отметили, что в настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, 15 января в Киеве мужчина в мусорном контейнере обнаружил труп младенца. Тело было завернуто в пакет. Врачи, прибывшие во двор, констатировали смерть новорожденного.
Источник: vgorode