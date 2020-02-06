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Факты / Украина

Лежали череп и бедро: в Харькове на остановке нашли человеческие останки

На троллейбусной остановке в Харькове обнаружили человеческие останки – череп и бедро.

– Нашли человеческие череп и бедро. Возможно, умер бомж, но это не точно, – рассказали очевидцы.

Находку также подтвердили в пресс-службе полиции.

– Сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции в 10.50 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, – сообщили правоохранители.

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Они также отметили, что в настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник: vgorode

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