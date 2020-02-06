PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ОБСЕ даст рекомендации к закону О медиа

Дать рекомендации по правкам к законопроекту О медиа собирается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с экспертами.

По словам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, указанный проект закона является достаточно всеобъемлющим.

Законопроект О медиа должен объединить в себе несколько предыдущих законов о СМИ, в частности о печатных изданиях и Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

– Это очень важный процесс реформ, который может привести к обновлению регулирования в области медиа в стране, – отметил Дезир.

Читайте: Законопроект о медиа раскроет владельцев анонимных Telegram-каналов – Ткаченко

Он добавил, что существует необходимость реализации указанной реформы таким образом, чтобы она соответствовала международным стандартам и обязательствам Украины относительно независимости СМИ.

К слову, Комитет по вопросам свободы слова завершил рассмотрение проекта закона О медиа и рекомендовал принять его в первом чтении.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка