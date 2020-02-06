ОБСЕ даст рекомендации к закону О медиа

Дать рекомендации по правкам к законопроекту О медиа собирается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с экспертами.
По словам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, указанный проект закона является достаточно всеобъемлющим.
Законопроект О медиа должен объединить в себе несколько предыдущих законов о СМИ, в частности о печатных изданиях и Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.
– Это очень важный процесс реформ, который может привести к обновлению регулирования в области медиа в стране, – отметил Дезир.
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Он добавил, что существует необходимость реализации указанной реформы таким образом, чтобы она соответствовала международным стандартам и обязательствам Украины относительно независимости СМИ.
К слову, Комитет по вопросам свободы слова завершил рассмотрение проекта закона О медиа и рекомендовал принять его в первом чтении.