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Факты / Украина

Россия использует Украину как площадку для испытания кибератак

Спецслужбы России используют Украину как испытательную площадку для осуществления кибератак. В частности, этим занимается российская группа Gameredon.

В отчете, который опубликовала SentinelLabs, речь идет о 5 тыс. уникальных объектов в сфере безопасности в Украине, которые атаковали хакеры. Они сделали это, используя модифицированную вирусную программу для операционной системы Windows.

По словам главы компании SentinelLabs Виталия Кремеза, вероятно, атаки России – это подготовка, которую могут применить для реализации других целей в интересах российского правительства.

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В частности, последняя из атак направлена ​​на сбор, завладение данными и поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

К слову, хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

Больше всего атак осуществлялось в районе линии разграничения на Донбассе.

Ранее Факты ICTV писали, что СБУ нейтрализовала почти 500 кибератак на государственные органы.

Источник: SentinelLabs

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