Среди зараженных коронавирусом на борту лайнера нет украинцев – Минздрав

Заблокированные на круизном лайнере Diamond Princess в Японии украинцы, не заражены коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

У 237 пассажиров и членов экипажа были отобраны образцы и проведены исследования.

Пока результаты готовы для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на коронавирус. Украинцев среди зараженных нет.

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Министерство здравоохранения Японии переводит зараженных пассажиров в диагностические больницы страны и осуществляет противоэпидемические мероприятия на лайнере.

Отмечается, что остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов тестов, должны оставаться на лайнере не менее 14 дней.

– Центр общественного здоровья Украины направил к сведению Пограничной службы Украины письмо с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий при проведении соответствующих мер реагирования, – добавили в МОЗ.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки коронавируса, находится 25 украинцев, сообщили в Министерстве иностранных дел. По данным ведомства, украинцы являются членами экипажа судна.