Регламентный комитет Верховной Рады проверит, находился ли в сессионном зале парламента 6 февраля человек с оружием.
Такое поручение дал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук после того, как внефракционный народный депутат Сергей Рудык обратил его внимание на то, что в сети появились фотографии, на которых сняли, возможно, вооруженного охранника возле президиума Рады.
Стоял возле президиума: в Раде проверяют снимки с “вооруженным” мужчиной / 2 фотографии
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– Есть три фотографии этого человека, который зашел, вероятно, с руководством ВР…, – сказал Рудык.
Как сообщалось, в Раде произошли две потасовки во время заседания 6 февраля, на котором должны рассматривать законопроект о рынке земли.
Фото: Максим Саврасов
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