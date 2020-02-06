Строгий костюм или платье: лучшие образы Елены Зеленской (ГОЛОСОВАНИЕ)

6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения. Жене президента сегодня исполнилось 42 года.

Зеленская является первой леди Украины почти год и активно принимает участие в официальных мероприятиях. Почти каждый выход в свет Зеленской заканчивается обсуждением ее образа и выбора наряда.

Факты ICTV предлагают выбрать самый стильный образ Елены Зеленской.

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