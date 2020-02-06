PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Строгий костюм или платье: лучшие образы Елены Зеленской (ГОЛОСОВАНИЕ)

6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения. Жене президента сегодня исполнилось 42 года.

Зеленская является первой леди Украины почти год и активно принимает участие в официальных мероприятиях. Почти каждый выход в свет Зеленской заканчивается обсуждением ее образа и выбора наряда.

Факты ICTV предлагают выбрать самый стильный образ Елены Зеленской.

Читайте: Мое счастье – это ты: Зеленский поздравил жену с днем рождения

Напомним, 25 января Владимир Зеленский праздновал 42 год рождения, поэтому Факты ICTV собрали самые интересные эпизоды из жизни Зеленского с момента, когда он был бизнесменом и до сегодняшнего управления страной.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка