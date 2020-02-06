PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Суд арестовал задержанного на взятке чиновника секретариата Кабмина

Печерский райсуд Киева по ходатайству следователей ГБР избрал меру пресечения чиновнику секретариата Кабинета министров, задержанного на днях на взятке, в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 млн 552 грн залога.

В то же время срок ареста не уточняется.

Чиновник через посредника требовал от предпринимателя “откат” за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Читайте: Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн взятки за кресло директора ОПЗ

Накануне ему объявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ).

Напомним, 4 февраля в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: ГБР

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка