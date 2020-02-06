Ночью 6 февраля Одессу накрыло снегом и ураганным ветром. Было повалено более 50 деревьев.

Непогода повредила контактные линии, однако сейчас все трамваи и троллейбусы города возобновили свою работу.























Сильный ветер и снежные заносы: в Одессе повалило более 50 деревьев / 6 фотографий

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– Для обеспечения комфортного передвижения по тротуарам работают дворники всех жилкоммунсервисов. Также активно проводится расчистка остановок общественного транспорта, – сказали в мэрии города.

В департаменте городского хозяйства призвали одесситов по возможности оставаться дома, а также не оставлять свои автомобили на обочинах.

Недавно Факты ICTV писали о разоблачении борделя в Одессе. Злоумышленники находили девушек в трудном положении, которыми было легко манипулировать.

Источник: Официальный сайт города Одесса

Фото: Официальный сайт города Одесса