В марте ID-паспорт можно будет загрузить в приложение Дія – Аваков

На презентации приложения Дія министр внутренних дел Арсен Аваков показал свой новый биометрический паспорт, который украинцы совсем скоро смогут загрузить в приложение.

Водительские права отныне будут в телефоне, поэтому уже сегодня их можно показывать потрульним, а они уже с помощью сканера считаю QR-код.

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Верифицировать достоверность водительского удостоверения очень легко – это может сделать как простой пользователь приложения, так и правоохранитель.

– Не будет штрафа в 425 грн, если права остались дома. 300 тыс. человек в прошлом году заплатили именно столько из-за своей забывчивости. А страна отныне потеряет 194 млн штрафов, – отметил Арсен Аваков.

В марте можно будет загрузить туда еще и ID-паспорт. Тогда для украинцев станут удобными любые покупки.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине запустят онлайн-платформу для консультации бизнеса.