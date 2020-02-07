50 украинцев эвакуируют из Китая из-за вспышки коронавируса

Около 50 украинцев планируют эвакуировать из китайской провинции Хубэй, где возник новый штамм коронавируса.

Об этом сообщает и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

– Сейчас происходит отладка процессов и процедур получения разрешений от правительства Китая. Все детали перевозки будут объявлены 10 февраля, – сказал Кузин.

Он уточнил, что речь идет о разных категориях людей и это не только туристы.

– Это украинцы, которые работают или временно находятся на территории КНР, а некоторые из них находятся на карантине в Ухане, – сказал Кузин.

Точное количество украинцев еще уточняется.

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Посольство Украины в Китае просит украинцев, которые намерены эвакуироваться с территории указанной провинции на Родину, но еще не сообщили об этом посольство, срочно позвонить на “горячую линию” посольства в КНР +86 137 0123 0647, а также заполнить и прислать на электронную почту посольства [email protected] Форму опроса и копию паспорта (первая страница и виза).

– В частности, в теме электронного письма просят указывать ФИО полностью и слово Форма, например, Иваненко Петр Сидорович – Форма. Те граждане Украины, которые хотят эвакуироваться вместе с членами семьи – не гражданами Украины, обязательно должны указать такую информацию в Форме, а также приложить копии документов членов своей семьи, их свидетельства о браке и свидетельства о рождении, – говорится в сообщении.

Ранее Факты ICTV писали, сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.