Из-за коронавируса: в Украине дефицит защитных масок

В Украине есть проблемы с дефицитом масок в аптечных сетях.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в ходе совещания с руководителями областных департаментов здравоохранения и встречи с производителями хирургических масок и их поставщиками.

По словам коммерческого директора аптечной сети Аптека доброго дня Андрея Паниматченко, в последнее время спрос на медицинские маски вырос в 15 раз, поэтому аптечные сети и поставщики не в состоянии обеспечить такой спрос в полной мере.

– Спрос на маски в связи с новыми инфоповодами о коронавирусе вырос в 15 раз. Мы обращались к поставщикам, но у них маски тоже закончились. Ни один поставщик не может обеспечить такой спрос. Дело в том, что большинство масок поставляется и из Китая, на это необходимо много времени, – сказал он.

По словам СЕО сервиса Liki24.com, занимающегося поиском и доставкой лексредств, Антона Авринского, дефицит масок и лексредств в сетях пока не фиксируется.

– Пока мы не фиксируем недостатка одноразовых медицинских масок или медикаментов в аптеках Украины. Витаминов, средств от насморка и простуды, противовирусных средств различных ценовых категорий достаточно в абсолютно всех аптечных точках. Наоборот – из-за аномально теплой зимы фиксируется гораздо меньшее количество обращений пользователей именно по этой категории медикаментов. Будем надеяться, что эпидемии различных вирусов, включая коронавирус, Украину обойдут, – сказал он.

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К примеру, в сети Аптека гормональных препаратов сообщили, что маски есть во всех аптеках.

Однако согласно данным сети аптек 911, маски есть, но не во всех точках.

– Доступно под заказ. Период обработки заказов от поставщика – от трех максимум до пяти рабочих дней, – отметили в аптеке.

Как утверждает ВОЗ, маски не нужно носить людям без симптомов респираторного заболевания.