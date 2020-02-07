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Факты / Украина

І уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение І уровня опасности объявлено по всей территории Украины 7 февраля.

В течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве ветер может усилиться до 15-24 м/с. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Киевской области.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

Напомним, 6 февраля из-за сильного ветра и снегопадов без света остались 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Источник: Укргидрометцентр

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