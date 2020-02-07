PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает – Пристайко

В Соединенных Штатах Америки уже определились с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.

Глава МИД напомнил, что послов в США назначает президент, но кандидатуру посла еще предстоит утвердить Сенату.

– Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем Помпео нам было сказано о том, что закончена эта работа … Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат, – сказал он.

Читайте: Предложений о встрече нормандской четверки на уровне МИД нет – Пристайко

Глава МИД выразил надежду, что в ближайшее время новый американский посол приедет в Украину.

Напомним, 30 января Помпео прибыл в Киев с официальным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Фото: Офис Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка