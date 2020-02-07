Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает – Пристайко

В Соединенных Штатах Америки уже определились с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.

Глава МИД напомнил, что послов в США назначает президент, но кандидатуру посла еще предстоит утвердить Сенату.

– Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем Помпео нам было сказано о том, что закончена эта работа … Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат, – сказал он.

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Глава МИД выразил надежду, что в ближайшее время новый американский посол приедет в Украину.

Напомним, 30 января Помпео прибыл в Киев с официальным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.