Коронавирус из Китая: как в порту Одессы проверяют экипажи судов

В Одесском морском торговом порту усилили противоэпидемические меры из-за коронавируса.
По словам врача-эпидемиолога Нины Старовой, ситуация вынуждает перейти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков.
– Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете, – сказала она.
Порядок действий проверки включает два этапа.
На первом этапе до прибытия судна в порт осуществляется изучение документов медико-санитарного назначения с применением риск-ориентированного метода. Документы предоставляет капитан через морского агента в информационной системе портового сообщества.
На втором этапе капитан на борту судна предъявляет морскую медико-санитарную декларацию и оригиналы документов медико-санитарного назначения.
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Специалисты санитарно-карантинного отдела при помощи бесконтактного инфракрасного термометра измеряют температуру и проверяют результаты анкетирования каждого члена экипажа (форма опросного листа высылается капитану заранее – Ред.).
Убедившись, что на борту судна нет эпидемической угрозы, специалист дает разрешение на прибытие. После этого представители контролирующих органов поднимаются на борт судна и продолжают процедуру открытия границы.
Заведующая санитарно-карантинным отделом Одесского морского порта Оксана Борисенко сообщила, что в случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий.
– В этом случае больной с подозрением на коронавирус будет изолирован в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно будет поставлено на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий, – сказала она.
Администрация одесского порта подготовила специальный карантинный причал и помещения для временной изоляции лиц с подозрением на коронавирус.
Специалисты располагают всем необходимым оснащением, включая средства индивидуальной защиты.
Ранее ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом. Это примерно $675 млн.
Источник: Одесский морской порт