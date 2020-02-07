На Винниковскую табачную фабрику зашел израильский инвестор – Джоель Лион

Несмотря на высокий уровень коррупции и недоверие к судебной власти, в Украине достаточно прозрачных и привлекательных для международных инвесторов бизнесов. Об этом в интервью Захід.Нет сообщил посол Израиля в Украине Джоель Лион.

По его словам, первым регионом, куда начал заходить большой израильский бизнес, стала Львовская область. Одно из главных условий сотрудничества – законная и прозрачная деятельность компаний.

Мой друг инвестировал в Винниковскую табачную фабрику. Это пример того, что израильтяне могут делать, – сообщил Джоель Лион.

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При этом он высоко оценил усилия власти в направлении борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы.

Ваша страна все еще в круговороте изменений. Наши инвесторы побаиваются приходить сюда. Много компаний, которые торгуют на рынке акций, не могут позволить себе зайти в страну, где до сих пор существует коррупция. Вы делаете потрясающе большую работу за последние шесть месяцев для борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы, — заявил посол.

Он также отметил высокий потенциал для экономического сотрудничества Украины и Израиля. В частности, в направлении агро-, водного хозяйства, переработки ТБО.

Учитывая ваши ресурсы и наш опыт, мы можем делать великие вещи.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме в Давосе назвал сильные стороны, которые Украина может предложить иностранным инвесторам.