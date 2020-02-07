В Ужгороде оперируют одного из раненых в результате сегодняшней стрельбы.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола.

– Медицинский центр Диамед в Ужгороде. Куча полиции на входе. Есть информация, что один из участников перестрелки сейчас в середине медцентра, – написал Глагола.

Также он добавил, что по его источникам, пострадавший находится в Ужгороде с пулевым ранением в плечо.

– Артур Пашкуляк в Ужгороде с пулевым ранением в плечо. Так говорят мои инсайдеры в самой клинике Диамед, где оперируют Артура Пашкуляк. Это единственная пуля, которая в него попала.

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По словам врача Мукачевской ЦРБ, в их больнице находится только один из пострадавших в результате стрельбы.

Его состояние врач охарактеризовал как тяжелое, но стабильное. Пострадавший – в сознании. В частности, у пострадавшего диагностированы огнестрельное ранение органов таза.

– Мы пока не знаем, какие органы пострадали, поэтому более подробная информация будет позже, – добавил врач.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадало двое мужчин.