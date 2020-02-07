На заседании Верховной Рады 7 февраля состоится час вопросов к правительству касательно тарифной политики в Украине и предоставлении коммунальных услуг.
Члены Кабинета министров будут рассказывать о ее нынешнем состоянии и перспективах.
После часа вопросов к правительству народные депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов.
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Среди важных проектов законов во втором чтении парламентарии рассмотрят О сельскохозяйственной кооперации и Об изменениях об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.
В первом чтении будет рассмотрен законопроект Об изменениях в Кодекс законов о труде.
Также на повестке дня окажется проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины.
К слову, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание 6 февраля до того, как нардепы рассмотрели все поправки к законопроекту О рынке земли.