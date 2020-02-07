“Предательство” Зеленского и собака за коммуналку: обзор главных тем недели

В течение недели важных тем для обсуждения было достаточно. Россияне нашли “откровенное предательство” в словах президента Владимира Зеленского о Второй мировой войне, а в Украине народный депутат предложил новый способ оплаты коммунальных услуг. А еще в мире активно обсуждают коронавирус, но украинцам также не стоит забывать об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Обзор главных тем недели читайте на Фактах ICTV.

Россия нашла предательство в словах Зеленского о Второй мировой

В России снова все перевернули вверх дном и на этот раз нашли “зраду” там, где ее нет. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова президента Украины Владимира Зеленского относительно вины СССР в начале Второй мировой войны являются “откровенным предательством”.

Но интересен тот факт, что в своей речи глава Украинского государства даже не произнес слово СССР. А началось все с того, что Владимир Зеленский во время визита в Польшу по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау сказал, что Польша первой испытала на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.

Соответственно, российские власти под словосочетанием тоталитарные режимы услышали СССР. А еще россияне увидели усиление неонацизма в Украине, который стал угрозой для всего мирового сообщества.

Журналист Роман Цимбалюк, комментируя спич Захаровой, четко подметил, что Украине не хватает разве ядерной бомбы, тогда бы нас точно все боялись с таким идеологическим и оружейным запасом.

Но разозлило Россию не только вымышленное ею же самой обвинение, но и то, что Владимир Зеленский, говоря о Второй мировой, вспоминает о количестве погибших во время войны украинцев. А северному соседу очень уж хотелось услышать благодарность советской армии.

Но речь достигла своего апогея, когда Захарова между строк намекнула – Украина сама виновата в том, что на нее в 2014-м напала Россия.

Продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

Совет для пенсионерки от народного депутата фракции Слуга народа Евгения Брагаря продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, изрядно возмутил пользоватилей. Ленты соцсетей превратились в настоящий бум мемов с четвероногими.

Хотя заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук и сам нардеп извинились за такое поведение, неприятный осадок все же остался.

Некоторые из блогеров даже решили напомнить, что Брагар не первый, кто предлагает весьма оригинальный способ того, как украинцам прожить на низкие зарплаты и пенсии. Журналист-расследователь Денис Бигус в своем посте отметил заявление 2011 года Николая Азарова – премьер-министра времен президентства Януковича. Тогда он советовал украинцам не ныть, а брать лопату и кормить свою семью.

Также в посте Бигус вспомнил совет Андрея Ревы – бывшего министра социальной политики, в котором говорилось о том, что украинцы слишком много едят.

Грипп в Украине

Пока внимание общества приковано к ситуации с новым китайским коронавирусом, Уляна Супрун напоминает, что в Украине сейчас сезон заболеваний гриппом и ОРВИ. Ряд областей даже закрыли школы на карантин.

К примеру, только в Киеве за пятую неделю 2020 года уже зарегистрировано более 9 тыс. больных. Хотя эпидпорог не превышен, быть бдительными все же нужно.

В связи с такой ситуацией Уляна Супрун пишет о базовых рекомендациях, которые помогут сделать себя менее уязвимым к любым болезням – простуде, гриппу и даже коронавирусу. Что нужно делать:

Тщательно мыть руки с мылом.

Не касаться носа, рта, глаз грязными руками.

Избегать тесного контакта с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды.

Проветривать помещение и делать влажную уборку.

Вакцинироваться от гриппа.

Сбалансировано питаться, пить достаточно жидкости и быть физически активным.

Сокращение количества депутатов с 300 до 450

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1017, которым предлагается сократить количество конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов. А ранее Конституционный суд Украины признал проект закона таким, что соответствует требованиям. То есть для принятия документа нужно еще одно голосование во втором чтении.

Напомним, инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Блогер Марина Данилюк-Ярмолаева отметила, что принципиального различия не видит, потому что изменится не качество депутатов, а количество.

Кстати, ранее Факты ICTV подробно объясняли, что изменится с сокращением числа депутатов.

Итак, неделя выдалась насыщенной. Но собак в стране для оплаты счетов продавать еще не начали, а в правительстве даже пообещали снова объединить две платежки, чтобы не раздражать украинцев; ни один случай коронавируса в Украине не зарегистрирован; все депутаты остались со своими портфелями; а Факты ICTV продолжают следить за всеми новостями страны, чтобы рассказать вам самое главное.