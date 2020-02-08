Аэропорт Харькова усилил контроль из-за коронавируса

На таможенном пункте пропуска Гоптовка и в аэропорту Харькова усилили контроль.

Такое решение было принято в связи с распространением нового типа коронавируса по миру.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на тестовые системы для диагностики заболевания выделили около 100 тыс. грн.

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– Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами, – добавил Кучер.

Недавно случаи новых заболеваний коронавирусом подтвердили во Франции. Там заболели пять граждан Великобритании, среди которых один ребенок.

По предварительной информации, они заразились вирусом после контакта с человеком, который побывал в Сингапуре.

Таким образом количество зараженных во Франции выросло до 11 человек.

К слову, количество случаев заболевания коронавирусом возросло уже до 34,5 тыс. человек. От инфекции погибли 722 пациента.

Источник: Харьковская областная государственная администрация