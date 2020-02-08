Подделали знак и документы: в Киеве нашли авто-двойника

На одной из парковок торгового центра в Киеве мужчина увидел точную копию своего автомобиля, которая стояла рядом.

Идентичным был и цвет автомобиля, и его номерные знаки.

Когда мужчина понял, что ему это не показалось, то сразу вызвал полицейских, чтобы разобраться в ситуации.

– Полиция попросила открыть меня и его капоты, чтобы сверить серийные номера автомобилей. Оказалось, что у него серийный номер наполовину отрезан. Здесь находится винкод у второго автомобиля, по словам патрульной полиции, он был наполовину затертый и заваренный, – рассказал Евгений.

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У водителя авто-двойника с собой был техпаспорт именно авто Евгена.

В конце концов полицейские приняли заявление от владельца “оригинала”, а авто-двойника отправили на штрафплощадку.

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