Отправят на карантин – Скалецкая об украинцах, которых эвакуируют из Китая

После эвакуации украинцев из китайского города Ухань, которая сейчас планируется, их могут отправить на карантин по добровольному согласию.

Министр здравоохранения Звездная Скалецкая заявила, что заставлять людей находиться на карантине никто не может.

– Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы во время эвакуации, люди уже были готовы на карантин. Возможно, они подпишут добровольное согласие, – сказала Скалецкая.

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Она добавила, что даже в США людей могут принудительно изолировать только на 72 часа.

Сейчас неизвестно точное количество украинцев, которых собираются эвакуировать из Китая. Продолжается подготовка к карантину, продумывается логистика.

Напомним, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что сейчас из Китая планируют эвакуировать около 50 украинцев.