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Факты / Украина

Коронавирус: на борту лайнера с украинцами обнаружили новых зараженных – СМИ

Общее количество зараженных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии достигло 70 человек.

О семи новых случаях заражения среди пассажиров и членов экипажа лайнера сообщили японские врачи. Какое у новых пациентов гражданство – сейчас неизвестно.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран.

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В сети также опубликовали документ, в котором говорится, что всем пассажирам Diamond Princess полностью вернут деньги за круиз.

Как известно, на борту круизного лайнера, где обьявлен карантин из-за коронавируса, находятся 25 украинцев. Ранее у них вирус обнаружен не был.

Источник: ТАСС

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