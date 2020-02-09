Коронавирус: на борту лайнера с украинцами обнаружили новых зараженных – СМИ

Общее количество зараженных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии достигло 70 человек.
О семи новых случаях заражения среди пассажиров и членов экипажа лайнера сообщили японские врачи. Какое у новых пациентов гражданство – сейчас неизвестно.
На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран.
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В сети также опубликовали документ, в котором говорится, что всем пассажирам Diamond Princess полностью вернут деньги за круиз.
全額払い戻し。Full refund. I do not have English materials. sorry.#ダイヤモンドプリンセス #クルーズ船 #新型コロナウイルス #コロナウイルス #新型肺炎 #肺炎 #DiamondPrincess #coronavirus #CoronavirusOutbreak #2019nCoV #WuhanPneumonia #WuhanCoronavirus #wuhan #Quarantine pic.twitter.com/W34x5losSO
— だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 9, 2020
Как известно, на борту круизного лайнера, где обьявлен карантин из-за коронавируса, находятся 25 украинцев. Ранее у них вирус обнаружен не был.