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Факты / Украина

Нацгвардия будет круглосуточно патрулировать улицы Мукачева

В связи с совершением правонарушений в Мукачево бойцы Нацгвардии будут помогать полиции патрулировать улицы города – до стабилизации криминогенной обстановки.

Привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

– Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцев 2 Галицкой бригады. Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля, – говорится в сообщении.

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8 февраля на Закарпатье силовики задержали семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Как сообщалось, после обращения властей Мукачева к руководству МВД в связи со стрельбой на улицах города 7 февраля на Закарпатье усилены меры безопасности.

Фото: Нацгвардія/Сергій Гудак

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