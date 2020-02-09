Первый украинец заразился китайским коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди них – гражданин Украины.

По данным японских СМИ, это 20-летний член экипажа судна.

В МИД Украины эту информацию подтвердили.

– Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь, – рассказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Среди членов экипажа, у которых выявили коронавирус, также четверо филиппинцев, сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Всех больных сняли с судна и госпитализировали.

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На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран.

Напомним, на борту круизного лайнера, где обьявлен карантин из-за коронавируса, находятся 25 украинцев. Ранее у них вирус обнаружен не был.

Источник: mhlw.go.jp, УНН