Украинец с коронавирусом пробудет в больнице две недели – Минздрав

На борту Diamond Princess у украинца, члена команды, обнаружили острую респираторную болезнь, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины.

– Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней, – говорится в сообщении.

Ведомство будут ежедневно информировать о состоянии здоровья гражданина Украины.

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За другими украинцами, находящимися на Diamond Princess, после их возвращения домой будет установлено медико-санитарное наблюдение.

Среди подтвержденных случаев коронавируса 2019-nCoV на лайнере граждане следующих стран: Японии – 28 человек, США – 14, Австралии – 7, Канады – 7, Гонконг – 3, Китая – 2, Новой Зеландии – 1, Филиппин – 5, Аргентины – 1 , Великобритании – 1 и Украины – 1.

Ранее стало известно, что первый украинец заразился китайским коронавирусом.